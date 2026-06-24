Погиб пилот Ми-2, разбившегося на Кубани

Погиб пилот сельскохозяйственного вертолёта Ми-2, упавшего в Краснодарском крае. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, причина трагедии — отказ двигателя. Судьба пассажира пока неизвестна.

Напомним, на Кубани разбился сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. На борту находились пилот и пассажир. Известно, что погибший авиатор изначально получил ранения.