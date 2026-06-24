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24 июня, 14:22

Погиб пилот Ми-2, разбившегося на Кубани

SHOT: Пилот упавшего на Кубани сельскохозяйственного Ми-2 погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Погиб пилот сельскохозяйственного вертолёта Ми-2, упавшего в Краснодарском крае. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, причина трагедии — отказ двигателя. Судьба пассажира пока неизвестна.

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Напомним, на Кубани разбился сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. На борту находились пилот и пассажир. Известно, что погибший авиатор изначально получил ранения.

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Матвей Константинов
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