Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Лантратова рассказала о подготовке доклада, который фиксирует факты жестокого обращения украинских военных с мирными жителями. По её словам, на временно оккупированных территориях ВСУ применяли пытки, в том числе клеймение людей раскалённым тризубом, калечили ноги сверлом и использовали кандалы при допросах. Об этом она сказала на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«В курском приграничье враг метил мирных жителей клеймом, повторяя практики гитлеровцев времён ВОВ. А с помощью сверла калечил ноги людям», — рассказала омбудсмен.

Она привела историю одной из пострадавших женщин, которую избивали этим инструментом, а затем обливали ледяной водой, чтобы она вставала. После таких издевательств женщине пришлось заново учиться ходить. Особое внимание Лантратова уделила пыточной в Мариуполе, известной как «библиотека». Там украинские военные применяли кандалы во время допросов.

«Почему «библиотека»? А потому, что там «прочитывают» людей. Когда к фашистам привозят людей новых, они говорят: «Пойдёмте их прочитаем»», — пояснила она.

Ранее Life.ru писал, что мародёрство в подконтрольных ВСУ районах на правом берегу Днепра приобрело системный характер, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сначала вывозили всё, что можно забрать вручную, теперь чаще занимают дома и квартиры, вывозят имущество и используют жильё для военных. Жители не могут жаловаться, так как это бесполезно, и многие молчат, терпят или пытаются уехать. Сальдо отметил, что мародёров интересуют не только деньги и техника, но и само жильё.