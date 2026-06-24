643 километра за четыре дня: Вера Чекалина побила мировой рекорд на ультрамарафоне
Бегунья Чекалина поставила рекорд мира на ультрамарафоне в Ленобласти
Вера Чекалина. Обложка © Telegram / Журнал «Марафонец»
Вера Чекалина поставила новый мировой рекорд в ультрамарафоне на выбывание Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области. За четыре дня россиянка пробежала 96 кругов, всего — 643 километра. На видео — эмоции спортсменки после долгожданного финиша.
Вера Чекалина финиширует с мировым рекордом в кармане на марафоне в Ленобласти. Видео © Telegram / Журнал «Марафонец»
«Спасибо, друзья!», — поблагодарила Чекалина зрителей марафона, поддерживавших её.
Предыдущий рекорд в 95 кругов принадлежал британке Саре Перри. Согласно правилам, участник марафона должен пробегать круг менее чем за час.
Ранее россиянка Алина Пескова поставила другой мировой рекорд. Альпинистка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, покорившая все 14 «восьмитысячников» в мире.
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