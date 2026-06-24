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24 июня, 15:09

«Европа в милитаристском угаре»: Политолог объяснил, как России сдержать угрозу с Запада

Политолог Кошкин: Рассчитывать на мир можно только при готовности к войне

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

На мир в наши дни может рассчитывать только та страна, которая действительно готова к потенциальным боевым действиям, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, почти вся Европа сейчас объединилась в «милитаристском угаре» по отношению к России. Сложившаяся ситуация должна вызывать настороженность, Москва вынуждена учитывать эти сигналы при оценке внешних угроз.

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Эксперт отметил, что сегодня Россия предпринимает необходимые меры, чтобы контролировать обстановку и быть готовой к отражению возможных угроз независимо от того, с какой стороны они будут исходить.

«У нас есть и готовность, и стремление консолидировать общество к надвигающимися большим событиям. <...> И тот, кто реально готов к боевым действиям — тот может рассчитывать на мир», — подчеркнул политолог в интервью радио «Комсомольская правда».

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Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией на рубеже 2030 года. В ведомстве уточнили, что разница между двумя блоками с военной точки зрения уже невелика.

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Борис Эльфанд
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