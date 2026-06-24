«Одна тарелка супа в день»: В кузбасском детдоме детей морили голодом и избивали

В социальных сетях появились сообщения о грубых нарушениях прав воспитанников детского дома в городе Белово Кемеровской области. Детей ограничивают в питании, запугивают уголовным преследованием и отбирают личные вещи, утверждает автор публикации в паблике «Типичное Белово».

По словам молодого человека, представившегося воспитанником учреждения, директор систематически использует нецензурную брань и рукоприкладство. Местные жители в комментариях приводят ещё более шокирующий пример: одного из воспитанников якобы намеренно морили голодом.

«Относится к детям ужасно. Может себе позволить забрать личную вещь ребёнка. И даже может иногда применить силу, рукоприкладство», — говорится в посте. Автор также утверждает, что руководитель, ссылаясь на связи, угрожает несогласным уголовным преследованием, а детей перестали обеспечивать одеждой.

По данному факту следственные органы СК России по Кемеровской области проводят проверку по статьям 117 УК РФ (истязание) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Базарову Б.Б. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Башкирии осудили 29-летнюю жительницу Благовещенска за убийство полугодовалой дочери. Женщина истязала ребёнка с самого рождения. В приговоре суда указано, что она не выдержала плача младенца и убила его. Осуждённая проведёт в колонии 17 лет. По данным следствия, мать систематически избивала ребёнка и трясла его за любой плач. Она ограничивала девочку в еде, доведя до истощения. Женщина включала громкую музыку, завязывала рот и заматывала дочь в ткань, чтобы обездвижить.