Армения, вслед за Грузией, Молдавией и Украиной, скатывается в русофобию, а НАТО использует такие страны в качестве тарана против России. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал на Петербургском международном юридическом форуме.

Политик подчеркнул, что альянс под прикрытием красивых фраз о партнёрстве фактически вплотную приблизился к российским границам. В качестве ударной силы, по его словам, используются марионеточные режимы.

«Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, сейчас этот сценарий повторяется с Молдавией и даже, увы, с Арменией», — заявил Медведев.

Армения в настоящее время стоит перед важным выбором своего дальнейшего пути развития. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что для Москвы этот вопрос имеет особое значение, поскольку обе страны на протяжении многих столетий являются соседними и братскими государствами. Он отметил, что руководство Армении в своих заявлениях неоднократно подчёркивает, что находится на перепутье, и это вызывает пристальное внимание России.