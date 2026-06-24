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24 июня, 15:23

Петербургская группа «Выход»** внесена в реестр террористических организаций

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

ЛГБТ*-инициативная группа «Выход»** из Санкт-Петербурга внесена в список террористических и экстремистских организаций. Проект был запущен в 2008 году и официально занимался психологическими и правовыми консультациями, продвигая интересы секс-меньшинств*. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Санкт-Петербургская ЛГБТ*-инициативная группа «Выход»**, — указано в реестре.

Кроме того, в перечень включили экстремистское сообщество «Нацдем»***. Его авторы вели страницы в соцсетях с 2022 года, где критиковали СВО, публиковали фейки и раскачивали протестные настроения.

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Ранее ФСБ опубликовала оперативное видео задержания двух женщин, планировавших серию атак в Пятигорске. Силовики предотвратили готовящиеся покушения на сотрудников правоохранительных органов.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

** Включена в реестр иностранных агентов и в перечень террористических и экстремистских организаций.

*** Включён в перечень террористических и экстремистских организаций.

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Татьяна Миссуми
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