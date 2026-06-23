ФСБ показала видео задержания террористок в Пятигорске
Задержание одной фигуранток, планировавших теракт в Пятигорске. Обложка © ЦОС ФСБ России
ФСБ опубликовала оперативное видео задержания двух женщин, планировавших серию атак в Пятигорске. Силовики предотвратили готовящиеся покушения на сотрудников правоохранительных органов.
Задержание одной фигуранток, планировавших теракт в Пятигорске. Видео © ЦОС ФСБ России
Фигуранткам 19 и 47 лет. Следователи считают, что женщины не были знакомы друг с другом и не понимали, что их используют для выполнения террористической операции. Установлено, что обе прибыли из Москвы в Пятигорск. 20 июня каждая из них получила из заранее подготовленного тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством. Младшую из подозреваемых задержали возле контрольно-пропускного пункта одного из силовых ведомств. Вторая участница также была схвачена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
«Я пришла сюда, взяла мусорный пакет, из него достала рюкзак, который в последующем отнесла по указанному адресу. Там меня задержали сотрудники правоохранительных органов», — сказала одна из фигуранток.
В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела. По решению суда они заключены под стражу.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Пятигорске атаки на сотрудников правоохранительных органов. Подготовка операции велась под контролем украинских кураторов. Следствие считает, что для выполнения задания были привлечены две женщины, которых использовали в качестве исполнителей. Обе женщины переносили взрывчатку, предназначенную для совершения теракта против представителей правоохранительных органов.
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