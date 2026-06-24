Путин: Неотложные задачи поддержки авиаотрасли в 2022 году в целом выполнены

Президент России Владимир Путин заявил, что неотложные задачи поддержки авиаотрасли, поставленные в 2022 году на фоне масштабных санкций, в целом удалось выполнить. Об этом он сказал на совещании по развитию авиации.

«Хочу вспомнить: ещё в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных оперативных мер, в том числе было поручено поддержать наши авиакомпании, сохранить устойчивость и ритмичность их работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось», — напомнил президент.

Глава государства отметил, что сегодня спрос на авиаперевозки растёт как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Задача государства, авиакомпаний и авиапрома — создать условия для наращивания объёма пассажирских перевозок, повышения безопасности и комфорта. Грузовые перевозки также остаются в фокусе внимания. Путин поручил усилить поддержку этого направления.

Ранее Владимир Путин прибыл в Жуковский на территорию ЛИИ имени Громова. Он осмотрел образцы новых российских самолётов — Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Далее глава государства проведёт совещание по развитию авиации.