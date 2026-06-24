Путин предупредил о риске не достигнуть плановых показателей авиаперевозок в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск не достигнуть целевых показателей по объёмам авиаперевозок в рамках национальных целей развития. По его словам, ранее ставилась задача существенно повысить авиационную мобильность населения, однако сейчас есть риски, что плановые показатели могут быть не выполнены. Заявление было сделано на соответствующем совещании.

Путин отметил, что необходимо уточнить прогнозы по пассажиропотоку и актуализировать планы развития отрасли. Он поручил Министерству транспорта представить уточнённые расчёты и доложить о возможных дополнительных мерах, которые позволят обеспечить потребности граждан в авиаперелётах. Отдельно глава государства подчеркнул важность своевременного реагирования на возможные отклонения от планов и усиления управленческих решений в указанной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Жуковский, на территорию ЛИИ имени Громова. Глава государства осмотрел образцы новых российских самолётов — Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.