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Регион
24 июня, 15:36

Путин: Западные производители авиатехники сами пострадали от санкций против РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Западные перевозчики и производители авиатехники сами пострадали от антироссийских санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по развитию отечественной авиации в подмосковном Жуковском.

«Надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже, мы же покупали у них эту технику в большом количестве», — подчеркнул российский лидер.

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Также Владимир Путин напомнил, что Россия в условиях санкционного давления полностью импортозаместила всю авиационную технику. Он отметил, что вынужденные меры привели к позитивным результатам: российские разработки не только догнали мировые стандарты, но и по ряду компонентов превзошли западные аналоги. Президент добавил, что к такому решению страну подвело большое количество факторов, но основным из них было санкционное давление.

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Юрий Лысенко
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