Путин: Цена российских самолётов должна быть конкурентоспособной

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные авиастроители должны работать более ритмично и обеспечивать конкурентную стоимость выпускаемых самолётов. Он подчеркнул в ходе тематического совещания, что вложенные в отрасль средства должны приводить к конкретному результату в виде серийных машин с улучшенными характеристиками.

Глава государства отметил необходимость постоянного совершенствования технических параметров воздушных судов и повышения эффективности производства. По его словам, важно, чтобы инвестиции в разработку новых моделей были полностью реализованы в готовой авиационной технике, востребованной на рынке.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Жуковский и осмотрел новые российские самолёты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории ЛИИ имени Громова. Экскурсию для президента провели глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман.