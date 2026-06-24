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24 июня, 15:51

Путин: Цена российских самолётов должна быть конкурентоспособной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные авиастроители должны работать более ритмично и обеспечивать конкурентную стоимость выпускаемых самолётов. Он подчеркнул в ходе тематического совещания, что вложенные в отрасль средства должны приводить к конкретному результату в виде серийных машин с улучшенными характеристиками.

Глава государства отметил необходимость постоянного совершенствования технических параметров воздушных судов и повышения эффективности производства. По его словам, важно, чтобы инвестиции в разработку новых моделей были полностью реализованы в готовой авиационной технике, востребованной на рынке.

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Путин: В авиаотрасли всё нужно делать быстрее и масштабнее

Напомним, Владимир Путин прибыл в Жуковский и осмотрел новые российские самолёты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории ЛИИ имени Громова. Экскурсию для президента провели глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман.

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Татьяна Миссуми
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