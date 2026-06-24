Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германией сейчас управляют идеологические и биологические наследники нацистов. Соответствующее заявление он сделал на Петербургском международном юридическом форуме. Таким образом Медведев прокомментировал недавние учения немецких военных в Литве.

«Что касается военных учений… К сожалению, Германией сейчас управляют идеологические и биологические наследники нацистов. И это мы должны твёрдо понимать», — сказал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев заявил, что Запад сделал всё, чтобы киевский режим существовал за счёт ненависти к русским. Он подчеркнул, что милитаризация Украины была попыткой обуздать Россию за её суверенный курс. По его словам, угроза агрессии и фальсификация переговоров вынудили Россию начать СВО в 2022 году.