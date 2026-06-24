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24 июня, 15:55

«Компостированный талон»: Милонов приравнял сожительство вне брака к промискуитету

Депутат Милонов: Сожительство вне брака — угроза нации и промискуитет

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Замглавы думского комитета по защите семьи Виталий Милонов поддержал позицию замминистра юстиции об опасности сожительства без регистрации. По словам депутата, такие союзы вредят не только демографии, но и самим людям.

Парламентарий в интервью RTVI заявил, что вне брака реже рождаются дети, а если они и появляются, то растут вне полноценной семьи. Ребёнок, по его убеждению, должен воспитываться в союзе, где мать и отец являются мужем и женой.

Милонов назвал сожительство «удовлетворением личных интимных потребностей» и сравнил его с промискуитетом. Без сакральности брака, считает он, страдает вся нация. Но главная расплата лежит на самих гражданах: сегодня с одним, завтра с другим — и в итоге человек остаётся один.

Россиян не станут штрафовать за сожительство вне брака
Россиян не станут штрафовать за сожительство вне брака

Напомним, ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака и высокий уровень разводов не только негативно влияют на демографию, но и представляют угрозу для безопасности страны. Он подчеркнул, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.

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Дарья Нарыкова
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