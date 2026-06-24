«Компостированный талон»: Милонов приравнял сожительство вне брака к промискуитету

Замглавы думского комитета по защите семьи Виталий Милонов поддержал позицию замминистра юстиции об опасности сожительства без регистрации. По словам депутата, такие союзы вредят не только демографии, но и самим людям.

Парламентарий в интервью RTVI заявил, что вне брака реже рождаются дети, а если они и появляются, то растут вне полноценной семьи. Ребёнок, по его убеждению, должен воспитываться в союзе, где мать и отец являются мужем и женой.

Милонов назвал сожительство «удовлетворением личных интимных потребностей» и сравнил его с промискуитетом. Без сакральности брака, считает он, страдает вся нация. Но главная расплата лежит на самих гражданах: сегодня с одним, завтра с другим — и в итоге человек остаётся один.

Напомним, ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака и высокий уровень разводов не только негативно влияют на демографию, но и представляют угрозу для безопасности страны. Он подчеркнул, что Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.