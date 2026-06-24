Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина обязательно проиграет в конфликте с Россией. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, дальнейшее развитие событий для Киева может завершиться неблагоприятно и привести к изменению политического руководства в стране.

«Украина продолжает идти бандеровским курсом, и всё это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдёт смена всего политического руководства», — поделился прогнозом Миллер.

Он также высказал мнение, что безопасность Польши не зависит напрямую от ситуации на Украине. Ключевыми факторами для Варшавы являются стабильность НАТО и Европейского союза, подчеркнул экс-чиновник.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась за четыре года спецоперации около 2,4 миллиона своих солдат, только за текущий год потери в рядах ВСУ составили свыше 400 тысяч бойцов. Информацию раздобыли хакеры, взломавшие базы Киева.