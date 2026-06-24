В Польше предрекли поражение Киева и уход «со сцены» бандеровской хунты Зеленского
Миллер: Бандеровская Украина проиграет РФ, а её руководство полностью сменится
Лешек Миллер. Обложка © ТАСС / EPA / MARCIN OBARA
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина обязательно проиграет в конфликте с Россией. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, дальнейшее развитие событий для Киева может завершиться неблагоприятно и привести к изменению политического руководства в стране.
«Украина продолжает идти бандеровским курсом, и всё это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдёт смена всего политического руководства», — поделился прогнозом Миллер.
Он также высказал мнение, что безопасность Польши не зависит напрямую от ситуации на Украине. Ключевыми факторами для Варшавы являются стабильность НАТО и Европейского союза, подчеркнул экс-чиновник.
Ранее сообщалось, что Украина лишилась за четыре года спецоперации около 2,4 миллиона своих солдат, только за текущий год потери в рядах ВСУ составили свыше 400 тысяч бойцов. Информацию раздобыли хакеры, взломавшие базы Киева.
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