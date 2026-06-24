Смертельная опасность у берегов Греции: Ядовитая рыба захватила курорты Средиземноморья

В Средиземном море продолжает распространяться серебристый иглобрюх — ядовитая рыба с мощным нейротоксином, изначально обитавшая в Индийском океане. Об этом пишет Daily Star.

Рыба вида Lagocephalus sceleratus проникла в Средиземное море через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширила ареал — сегодня её всё чаще встречают у берегов Греции, Италии, Испании и других стран. Особую обеспокоенность вызывают нападения на людей: у побережья Варкизы под Афинами пожилая женщина получила серьёзный укус во время купания, ей потребовалось наложить швы.

Иглобрюх обладает мощными челюстями и острыми зубами, способными перекусывать рыболовные сети и леску. В редких случаях пострадавшие лишались пальцев. Дополнительную угрозу несёт тетродотоксин — сильнодействующий нейротоксин, способный вызвать паралич и дыхательную недостаточность. У рыбы почти нет естественных врагов в регионе, что способствует быстрому росту популяции.

Ранее в акватории Уссурийского залива у Владивостока зафиксировали появление тунцов-гигантов. В регионе поймали несколько рыб длиной до 2,3 метра и весом свыше 200 кг. Подобное здесь случилось впервые. Местные жители с интересом обсуждают необычную находку.