В Пакистане мать с пятью детьми 12 лет прожили в неволе без света, семью смог спасти сбежавший сын

Полиция Пакистана обнаружила в заточении гражданку Франции Сильви Ясмину с пятью несовершеннолетними. По данным следствия, глава семейства насильно удерживал их в домашнем плену более десяти лет, пишет BBC.

Пара поженилась ещё в 2003 году и жила в Австралии. Ситуация резко изменилась после переезда в Пакистан в 2014-м. С того момента, как утверждает потерпевшая, всякая связь с внешним миром оборвалась.

Местом многолетней изоляции стал дом в городе Бара провинции Хайбер-Пахтунхва. Женщина рассказала, что супруг систематически избивал и унижал домочадцев. За годы неволи на свет появились ещё трое младших детей.

Вырваться из плена удалось одному из сыновей. Именно его побег и обращение в правоохранительные органы позволили вскрыть преступление. Прибывшие с обыском стражи порядка нашли Ясмину с детьми в тесной, крайне обветшалой комнате со следами побоев на теле.

Всех пострадавших переместили в приют в Пешаваре. Семья намерена отправиться во Францию. По словам спасённой, муж запрещал любые контакты с людьми, а ребята годами не видели школьных стен. Подозреваемого задержали, ведётся следствие.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии вынесли приговор женщине, которая более семи лет не выпускала дочь из дома. Девочку обнаружили в сентябре 2022 года, после чего выяснилось, что почти вся её жизнь прошла в изоляции в одном доме с матерью, бабушкой и дедушкой. Родственники помогали скрывать правду: бывшему партнёру сообщили о переезде в Италию. Несмотря на известность семьи в городе, пропажа ребёнка долго не вызывала подозрений.