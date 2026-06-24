Футболиста из Италии застрелила мафия после ссоры на поле

В итальянском Неаполе погиб 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано. Детали трагедии публикует портал Need To Know. Молодой челвоек был застрелен после конфликта, возникшего во время игры в мини-футбол.

Инцидент произошёл на фоне давнего спора, начавшегося ещё в марте из-за нарушения правил во время матча. Тогда словесная перепалка переросла в потасовку, после чего конфликт продолжился уже за пределами спортивной площадки. По данным следствия, напряжение между участниками эпизода сохранялось несколько месяцев и сопровождалось уличными столкновениями.

В результате последнего нападения Спасиано был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался по прибытии. Подозреваемым по делу проходит 16-летний подросток из того же района. Сообщается, что он мог иметь связи с местным криминальным мафиозным кланом «Ло Руссо». Известно, что Спасиано перед гибелью получал угрозы, но в полицию не обратился.

Ранее Следственный комитет по Томской области сообщил о трагическом инциденте на охоте. 48-летний житель села Тегульдет обвиняется в убийстве знакомого по неосторожности. Мужчина перепутал человека с лосем.