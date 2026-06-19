Томский охотник застрелил друга, приняв его за плывущего по реке лося
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Следственный комитет по Томской области сообщил о трагическом инциденте на охоте. 48-летний житель села Тегульдет обвиняется в убийстве знакомого по неосторожности. Мужчина перепутал человека с лосем.
В ведомстве уточнили, что против охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Всё случилось ночью. По версии следствия, обвиняемый и его 45-летний приятель охотились в лесу у посёлка Четь-Конторка Тегульдетского района. Охотник заметил движение на воде, решил, что это лось и выстрелил из гладкоствольного ружья. Пуля попала человеку в грудь и тот скончался на месте. Стрелявший во всём сознался.
Ранее в Крапивинском районе Кузбасса ночью на трассе Междугорное — Крапивинский охотники убили 17-летнего подростка. Его застрелили пьяные люди, которые решили во время посиделок поехать поохотиться с дробовиком. В тепловизор они заметили силуэт и подумали, что это косуля. Пуля попала юноше в голову, троих причастных задержали. После стрелявшего отправили под стражу.
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