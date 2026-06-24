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24 июня, 16:41

Семья с тремя детьми отравилась хлором в квартире в Митино

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В московском районе Митино семья с тремя детьми отравилась хлором, сообщает SHOT. Всё произошло у бассейна под открытым небом у дома.

ЧП произошло на улице Пенягинской. Родители вызвали скорую помощь детям: двоим по три года, старшему — шесть лет, у них признаки сильного отравления. Взрослые также жалуются на кашель.

На место выехали экстренные службы. Причины появления хлора в квартире устанавливаются.

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Ранее в Курске несколько человек отравились готовой едой из гастронома и попали в больницы. Покупатели купили окрошку и оливье, чтобы сэкономить время, но вместо этого провели две недели на лечении. В больницы с острой кишечной инфекцией начали поступать люди с одинаковыми симптомами — выяснилось, что все они ели салаты из одного магазина. Роспотребнадзор взял пробы и приостановил работу кулинарного цеха.

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Александра Мышляева
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