Семья с тремя детьми отравилась хлором в квартире в Митино
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В московском районе Митино семья с тремя детьми отравилась хлором, сообщает SHOT. Всё произошло у бассейна под открытым небом у дома.
ЧП произошло на улице Пенягинской. Родители вызвали скорую помощь детям: двоим по три года, старшему — шесть лет, у них признаки сильного отравления. Взрослые также жалуются на кашель.
На место выехали экстренные службы. Причины появления хлора в квартире устанавливаются.
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