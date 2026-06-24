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Регион
24 июня, 17:09

Медведев пошутил про дождливую погоду на ПМЮФ-2026, собравшую полный зал

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев разбавил официальную часть пленарного заседания Петербургского юридического форума шуткой о погоде. Политик обратил внимание, что за окном типичная для города дождливая серость.

«Я тоже, в свою очередь, сердечно всех приветствую на нашем 14-м Петербургском юридическом форуме. Ну, сначала про погоду, она сегодня не очень. Завтра обещают хорошую, так что надеюсь, что сегодняшняя дождливая погода только для разгона, для начала. Солнце придёт», — сказал Медведев.

Модератор заседания, телеведущая ВГТРК Александра Суворова тут же отреагировала, что плохая погода не помешала прийти на мероприятие такому большому количеству участников — зал полон. Тогда Медведев пошутил, что дождь как раз помог собрать слушателей.

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Напомним, XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 24 по 26 июня 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Ранее на мероприятии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дух североатлантического единства быстро улетучивается, когда дело доходит до реального боя.

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Татьяна Миссуми
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