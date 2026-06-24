Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев разбавил официальную часть пленарного заседания Петербургского юридического форума шуткой о погоде. Политик обратил внимание, что за окном типичная для города дождливая серость.

«Я тоже, в свою очередь, сердечно всех приветствую на нашем 14-м Петербургском юридическом форуме. Ну, сначала про погоду, она сегодня не очень. Завтра обещают хорошую, так что надеюсь, что сегодняшняя дождливая погода только для разгона, для начала. Солнце придёт», — сказал Медведев.

Модератор заседания, телеведущая ВГТРК Александра Суворова тут же отреагировала, что плохая погода не помешала прийти на мероприятие такому большому количеству участников — зал полон. Тогда Медведев пошутил, что дождь как раз помог собрать слушателей.

Напомним, XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 24 по 26 июня 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Ранее на мероприятии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что дух североатлантического единства быстро улетучивается, когда дело доходит до реального боя.