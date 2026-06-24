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24 июня, 17:08

Разница в 21 год не помеха: Звезда «Триггера» и «Интернов» повёл под венец юную модель

40-летний актёр Якушев женился на 19-летней модели Недуруевой

Данила Якушев и Кристина Недуруева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capdan

Данила Якушев и Кристина Недуруева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / capdan

40-летний актёр Данила Якушев официально оформил отношения с 19-летний блогершей и моделью Кристиной Недуруевой. О радостном событии пара сообщила в соцсети.

«Теперь мы — одна фамилия на двоих», — поделилась супруга артиста.

Избраннице Якушева 19 лет, самому актёру — 40. Познакомились они в Санкт-Петербурге, живя по соседству, однако долгое время не пересекались. Позднее модель стала директором артиста. Блогерша признавалась, что поначалу разница в возрасте её смущала, но сильные чувства и отношение возлюбленного быстро стёрли все сомнения.

Данила Якушев известен зрителю по множеству ярких ролей. В его послужном списке более 120 работ, включая съёмки в популярных проектах «Триггер», «Интерны», «Молодёжка» и «Майор Гром».

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Ранее Life.ru рассказывал, как победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин женился на возлюбленной Кристине, которая ещё до свадьбы сменила фамилию на его в качестве подарка на день рождения. Жених пошутил, что таким поступком избранница слегка его приворожила: он хоть и опешил, но это было очень приятно. К слову, разница в возрасте у этой пары тоже заметная — 20 лет.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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