В Алтайском крае опрокинулся рейсовый автобус, пострадали шесть человек

В Алтайском крае опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Новоблаговещенка. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в 18:45 на 165-м километре трассы К-25. Водитель 1969 года рождения, управляя автобусом Hyundai, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием из-за технической неисправности. В салоне находились 12 пассажиров. Троим пострадавшим помощь оказали на месте, ещё троих доставили в больницу. По предварительным данным, тяжёлых травм нет.

Прокуратура Алтайского края начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожных перевозок. Причины и условия ДТП устанавливаются, ход проверки контролируется аппаратом прокуратуры региона.

Ранее в Крыму произошло ДТП на трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.