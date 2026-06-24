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Регион
24 июня, 17:57

Банда подростков караулит жителей Красногорска у алкомаркетов и бьёт тех, кто не купил им выпить

В Красногорске подростки избивают прохожих за отказ купить им алкоголь

Жители жилого комплекса «Изумрудные Холмы» в подмосковном Красногорске пожаловались на банду несовершеннолетних. Как узнал SHOT, подростки по вечерам ошиваются у магазинов со спиртным и пристают к прохожим, требуя купить им выпивку.

Молодой человек напал на жителя ЖК «Изумрудные холмы». Видео © SHOT

Тех, кто отвечает отказом, жестоко избивают. Одно из таких нападений, случившееся в минувший вторник, попало на видео.

По словам местных, группировка состоит из молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Нападавшие не стесняются поднимать руку даже на женщин. За последние дни зафиксировано как минимум три подобных случая, и лишь последний из них удалось заснять. Проверкой обстоятельств сейчас занимаются правоохранительные органы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Ханты-Мансийске двое несовершеннолетних напали на сверстника у подъезда жилого дома. Этот инцидент также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Родители пострадавшего, подтвердив наличие побоев и записей с места происшествия, требуют привлечь агрессоров к ответственности.

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Обложка © SHOT

Юрий Лысенко
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