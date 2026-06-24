Никитин: Ситуация с авиатопливом в РФ контролируемая, критических рисков нет

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ситуация с авиационным топливом в России полностью контролируемая и критических рисков нет.

«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании», — сказал он.

По словам министра, Минтранс и компании ТЭК находятся в ежедневном контакте и совместно работают над обеспечением бесперебойных поставок. Никитин подчеркнул, что ведомство не видит критических рисков в этом направлении.

Ранее в Кремле опровергли слухи о проблемах с топливом для авиаперевозок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуация полностью контролируется.