Никитин: Ситуация с авиатопливом в РФ контролируемая, критических рисков нет
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Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ситуация с авиационным топливом в России полностью контролируемая и критических рисков нет.
«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании», — сказал он.
По словам министра, Минтранс и компании ТЭК находятся в ежедневном контакте и совместно работают над обеспечением бесперебойных поставок. Никитин подчеркнул, что ведомство не видит критических рисков в этом направлении.
Ранее в Кремле опровергли слухи о проблемах с топливом для авиаперевозок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ситуация полностью контролируется.
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