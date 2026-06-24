В Белом доме объяснили, как Трамп решит вопрос о санкциях против российской нефти

Президент США Дональд Трамп будет принимать решение о временном ослаблении санкций против российской нефти с учётом динамики мировых цен на энергоносители. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио журналистам в Кувейте.

Отвечая на вопрос, намерены ли Соединённые Штаты отказаться от идеи введения новых временных ограничений на поставки сырья из РФ, Рубио подчеркнул, что это решение находится исключительно в компетенции главы Белого дома. По его словам, Трамп примет его по мере приближения срока истечения действующих мер.

Госсекретарь уточнил, что принятые ранее послабления носили временный характер и были нацелены на стабилизацию рынка. Теперь, на фоне падения нефтяных котировок, у американского лидера появится возможность скорректировать курс.

Рубио напомнил, что при начале торгов цены уже опускались ниже уровня, фиксировавшегося до конфликта. Если тенденция сохранится, Трамп будет учитывать этот фактор.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность возвращения полного объёма рестрикций против российской нефти в зависимости от динамики цен на энергоносители. Прилетев в Париж, он заявил журналистам, что хотел убедиться в сохранении низких котировок, но теперь, когда они заметно обрушились, может снова ввести ограничения.