Трамп был «впечатлён»: СМИ заявили об американском следе в украинских ударах вглубь России

Американская разведка помогала Украине наносить удары вглубь России, включая недавние атаки на топливно-энергетический комплекс. Западные союзники Киева просят Вашингтон и дальше делиться разведданными, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 был «чрезвычайно впечатлён» действиями ВСУ и на ужине он долго говорил с Владимиром Зеленским. В частных разговорах американский лидер советовал главе киевского режима действовать смелее.

Киев теперь планирует попросить США разрешить производство ракет для Patriot на Украине — технически страна к этому готова, нужно лишь личное одобрение главы Белого дома. Также Украина хочет наладить выпуск ракет ПВО в Европе.

Напомним, в октябре FT сообщала, что США передают Киеву разведданные для ударов по российским энергообъектам — чтобы ослабить экономику России и заставить стороны сесть за стол переговоров. В МИД России считают, что Вашингтон отходит от роли объективного посредника. Помощник президента Юрий Ушаков также намекнул на проблемы с выполнением договорённостей, достигнутых в Анкоридже. Президент России Владимир Путин заявил, что Украина бьёт по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять сомнения в успехах российской армии и отвлечь внимание от неудач на фронте. Президент поручил правительству и Минобороны принять меры, чтобы свести последствия атак к нулю.