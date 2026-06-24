Ковентри: МОК нужно больше времени для решения российского вопроса

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что организации требуется дополнительное время. Комитету необходимо разобраться с вопросом послабления санкций в отношении российских спортсменов. Эту позицию она озвучила на пресс-конференции после первого дня сессии МОК.

Комитет недавно утвердил поправки в Олимпийскую хартию. Они касаются политического нейтралитета движения. Согласно документу, МОК обязан сохранять независимость от любого правительственного, культурного или экономического давления.

«Мы приняли это решение только недавно. У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии. Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернёмся», — ответила Ковентри на вопрос о влиянии поправок на возвращение России.

Глава организации также сообщила, что восстановление Олимпийского комитета России остаётся на повестке дня. Этот вопрос сейчас обсуждает комиссия по правовым вопросам.

«В Олимпийской хартии прописаны наши основные принципы и ориентиры. Эти вопросы всё ещё обсуждаются в комиссии по правовым вопросам», — добавила она.

Ранее исполнительный совет МОК утвердил перераспределение наград в женском беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Причиной стало допинговое нарушение Екатерины Гулиевой, которая на момент соревнований выступала за Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на турецкое. Серебряная медаль, завоёванная легкоатлеткой, аннулирована. Её награда переходит к кенийской бегунье Памеле Джелимо, а бронзовая — к американке Алисии Монтано.