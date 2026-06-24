«Гастрономического удовольствия»: Блогер Карина Кросс рассказала Life.ru, чего ожидает от поездки в Китай

В Посольстве Китая в Москве прошёл приём для интернет-знаменитостей и церемония открытия конкурса новых медиа «Творчество преодолевает горы и моря, дружба между Китаем и Россией устремляется в будущее». В мероприятии приняли участие посол КНР Чжан Ханьхуэй, официальный представитель МИД России Мария Захарова и глава VK Владимир Кириенко.

В посольстве КНР в Москве прошёл приём для блогеров и конкурс медиапроектов. Видео © Life.ru

Посол Чжан Ханьхуэй отметил, что 2026 год — особый для двусторонних отношений: 30 лет стратегического партнёрства и 25 лет Договора о добрососедстве и сотрудничестве. В мае Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

Мария Захарова высоко оценила роль новых медиа в укреплении дружбы, а Владимир Кириенко представил концепцию конкурса и анонсировал дальнейшее сотрудничество социальной сети с посольством. Мероприятие также приурочили к празднику Дуаньу — для гостей организовали зону с китайскими обычаями, мастер-классы по традиционной кухне и нематериальному наследию. Блогер Карина Кросс рассказала корреспонденту Life.ru, чего ожидает от поездки в Китай.

«В любом случае, точно и обязательно, я хочу посетить Китай. Пока не знаю, куда конкретно хотела бы поехать. Здесь (в посольстве КНР в РФ) представлено огромное количество мест, куда можно поехать и что можно посмотреть, все на выставке. Думаю, нужно открывать карту, открывать интернет источники и смотреть, что я бы конкретно хотела увидеть. Касательно ожиданий от поездки — я знакома с китайской кухней, наверное, буду ожидать гастрономическое удовольствие. Потому что там все интересное, необычное, необычные вкусовые сочетания», — отметила она.

Напомним, Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут въезжать в КНР для деловых поездок, туризма и посещения родственников, отметили в МИД КНР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между странами дают хорошие результаты: растут туристические и другие обмены.