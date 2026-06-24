В Париже суд отказал в освобождении основательнице SOS Donbass Новиковой

Парижский суд отклонил ходатайство об освобождении основательницы ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой под судебный надзор. Заседание по соответствующему прошению состоялось в среду, сообщил РИА «Новости» её адвокат Филипп де Вель.

Защитник назвал решение политически мотивированным. Он также подчеркнул, что Новикова ранее не привлекалась к ответственности и имеет необходимые гарантии для пребывания во Франции.

«Они проверили всё на её компьютерах и телефонах. Это просто политическое решение. Неправильно, что женщину без судимости так долго держат под стражей до суда. Прежде всего, это создаёт трудности для её детей», — подчеркнул адвокат.

По словам де Веля, россиянке может грозить до десяти лет лишения свободы. Следующий допрос у следственного судьи назначен на 15 июля.