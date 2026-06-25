Спикер парламента Грузии обвинил Европарламент в фашизме из-за безвиза

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал резолюцию Европарламента, касающуюся возможного ограничения безвизового режима для граждан республики.

Ранее депутаты Европарламента предложили разработать механизм, который позволил бы сохранить право на безвизовые поездки для отдельных категорий населения. Речь идёт о журналистах, гражданских активистах и студентах.

Комментируя эту инициативу, Папуашвили заявил, что подобный подход фактически разделяет население на группы с разным объёмом прав. По его мнению, такая практика недопустима.

«В заявлении Европарламента был призыв, чтобы произошла сегрегация грузинского народа, он разделился на социальные группы — отделились группы журналистов, студентов, активистов. И чтобы у этих трёх социальных групп было больше прав со стороны ЕС, чем у рабочих, крестьян, инженеров и врачей. Это называется не иначе как фашизм», — заявил Папуашвили в эфире телеканала «Рустави 2».

Также Папуашвили напомнил о вкладе жителей Грузии в борьбу с нацизмом во время Второй мировой войны. Он заявил, что сотни тысяч уроженцев республики отдали жизни ради того, чтобы подобные идеи не получили распространения в Европе.

Последние несколько лет Евросоюз оказывает на Грузию беспрецедентное давление из-за того, что республика «посмела» принять некоторые законы без согласования с Брюсселем. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, европейцам особенно не нравятся законы об иноагентах и защите традиционных ценностей, принятые в 2024 году.