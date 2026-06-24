Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, известные как «европятерка» (E5), сделали совместное заявление по итогам переговоров в Берлине. Они поддержали предложения о прямом диалоге между Россией и Украиной при активном участии США и Европы.

«Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – говорится в документе, распространённом пресс-службой кабмина ФРГ.

Таким образом, ключевые европейские игроки синхронизировали свою позицию по украинскому урегулированию, сделав акцент на необходимости возобновления переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее Life.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неготовности Москвы начинать переговоры с остановки боевых действий по линии фронта. Он подчеркнул, что Россия будет ориентироваться на конкретные действия и условия, а не на слова, и напомнил, что переговорный процесс уже был сорван, а западные политики убеждали Киев продолжать бои.