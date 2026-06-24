Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер вновь оказался в центре скандала. В эфире радиостанции Radio Zet он сделал резонансное заявление, которое мгновенно разлетелось по соцсетям и СМИ. Бывший глава польского правительства назвал себя «русской портянкой», противопоставив это «бандеровскому памперсу».

В Польше выражение «русская портянка» традиционно используется в оскорбительном ключе в адрес тех, кого считают проводниками интересов России. Однако Миллер, похоже, не побоялся такого ярлыка.

«Я предпочитаю быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», – резюмировал Миллер.

Политик также обвинил польские власти – как предыдущее консервативное правительство, так и нынешнюю правящую коалицию – в политике «служения Украине». Миллер не стал уточнять, что именно он вкладывает в это понятие, но его высказывание уже вызвало бурную реакцию как в Польше, так и за её пределами.

Ранее Life.ru писал, что Лешек Миллер, занимавший пост премьер-министра Польши в 2001-2004 годах, уже делал резонансные заявления о конфликте на Украине. Он предрёк поражение Киева и смену политического руководства страны, а также заявил, что безопасность Польши зависит от стабильности НАТО и ЕС, а не от ситуации на Украине.