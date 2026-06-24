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24 июня, 20:45

Дракон пролетел над лондонским Тауэром перед премьерой нового сезона сериала HBO

Жители и гости Лондона стали свидетелями необычного шоу в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом Дракона». Над замком Тауэр пролетел механический дракон Сиракс.

Дракон пролетел над лондонским Тауэром. Видео © Х / Kordon

По данным Wales Online, летательный аппарат разработала германская компания Airstage. Конструкция весит около 13 килограммов.

Устройство оснащено 23 подвижными элементами. Подъём в воздух обеспечивают специальные лопасти, встроенные в ноги модели.

На создание необычного проекта инженерам потребовалось около трёх месяцев. Акция стала частью рекламной кампании перед премьерой продолжения популярного фэнтези-шоу.

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Обложка © Х / Kordon

Артём Гапоненко
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