Дракон пролетел над лондонским Тауэром перед премьерой нового сезона сериала HBO

«Дом Дракона» рассказывает о событиях, предшествовавших сюжету «Игры престолов». Сериал основан на произведениях писателя Джорджа Мартина и считается приквелом знаменитой саги. Поклонники продолжают активно обсуждать события сериала, персонажей и противостояние великих домов Вестероса. Ранее Life.ru предлагал ответить на восемь вопросов и узнать, к какому семейству из мира «Дома Дракона» ближе всего вы.