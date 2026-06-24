Дракон пролетел над лондонским Тауэром перед премьерой нового сезона сериала HBO
Жители и гости Лондона стали свидетелями необычного шоу в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом Дракона». Над замком Тауэр пролетел механический дракон Сиракс.
Дракон пролетел над лондонским Тауэром. Видео © Х / Kordon
По данным Wales Online, летательный аппарат разработала германская компания Airstage. Конструкция весит около 13 килограммов.
Устройство оснащено 23 подвижными элементами. Подъём в воздух обеспечивают специальные лопасти, встроенные в ноги модели.
На создание необычного проекта инженерам потребовалось около трёх месяцев. Акция стала частью рекламной кампании перед премьерой продолжения популярного фэнтези-шоу.
«Дом Дракона» рассказывает о событиях, предшествовавших сюжету «Игры престолов». Сериал основан на произведениях писателя Джорджа Мартина и считается приквелом знаменитой саги. Поклонники продолжают активно обсуждать события сериала, персонажей и противостояние великих домов Вестероса. Ранее Life.ru предлагал ответить на восемь вопросов и узнать, к какому семейству из мира «Дома Дракона» ближе всего вы.
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Обложка © Х / Kordon