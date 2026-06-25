В Одессе прихожане церкви подают за упокой живых сотрудников ТЦК

В одной из церквей Одессы прихожане массово вписывают имена живых сотрудников военкомата (ТЦК) в записки «за упокой». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Такая практика приобрела массовый характер. Священнослужители, как отмечается, уже обратились к прихожанам с просьбой прекратить подобные действия.

В храме призывают соблюдать церковные правила оформления записок.

Ранее в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте были архиереи, священнослужители и верующие, которые проводили молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву.