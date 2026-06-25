Российский хоккеист Свечков в результате обмена перешёл в «Колорадо Эвеланш»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял российского нападающего Фёдора Свечкова в «Колорадо». Об этом сообщили в пресс-службе новой команды игрока.

В рамках сделки в «Эвеланш» также перешёл форвард Закари Л’Эро. В обратном направлении отправились Джек Друри, Чейз Брэдли, а также право выбора в третьем раунде драфта 2029 года.

Свечкову 23 года. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провёл 70 матчей, в которых набрал 17 очков — забросил 4 шайбы и сделал 13 результативных передач.

Российский хоккеист был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2021 года под 19-м номером. До НХЛ он выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА и московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что российский нападающий Роман Канцеров также продолжит карьеру в НХЛ. 21-летний форвард подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». В канадских клубах лиги сейчас выступают Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»), Артём Зуб («Оттава») и другие россияне.