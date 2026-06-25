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25 июня, 00:48

Акула напала на 12-летнего мальчика на Багамах, ребёнок в больнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin39

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin39

Акула атаковала 12-летнего гражданина США во время купания на Багамских островах. Мальчик получил травмы и попал в больницу. Об этом сообщили в Королевской полиции Багамских островов.

Инцидент произошёл на острове Стэниел-Кей в архипелаге Эксума. Мать пострадавшего рассказала, что семья находилась на экскурсии в этом районе. Ребёнок плавал вместе с братом, когда его атаковала хищная рыба.

«12-летнего американского мальчика перевезли на лодке в Нью-Провиденс после того, как на него напала акула»,указано в сообщении ведомства в соцсети X.

Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. По последним данным, состояние мальчика оценивают как стабильное.

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Пострадавшая от акулы в Сиднее пришла в сознание спустя 10 дней и растрогала близких тремя словами

Кстати, у побережья Приморского края за два дня жители и туристы встретили уже четырёх акул. Очередную хищную рыбу заметили возле посёлка Дунай. Перед этим крупную особь выловили неподалёку от острова Путятина — популярного места отдыха среди туристов.

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Лия Мурадьян
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