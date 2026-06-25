Энергетики завершили восстановление света в Севастополе после атаки ВСУ

Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой вооружённых формирований Украины, восстановлено. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ремонтные работы завершены, энергосистема запущена, и свет вернулся в большинство жилых домов города.

Восстановительные работы на повреждённой инфраструктуре были завершены накануне в 23:00. Специалисты работали в условиях, осложнённых характером повреждений от атаки БПЛА.

«В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов», – написал Развожаев.

Губернатор призвал горожан соблюдать осторожность и не включать одновременно все мощные электроприборы. Это необходимо для плавной стабилизации системы после её запуска.

«Благодарю всех за терпение и спокойствие. Наши энергетики сделали всё возможное в этих непростых условиях», – заключил он.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две волны налёта, в общей сложности уничтожив 70 БПЛА. В результате атаки пострадали два человека, повреждены многоквартирные и частные дома, зафиксированы локальные возгорания.