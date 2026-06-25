Иран обвинил НАТО в нарушении Устава ООН и поддержке США в войне

Участие НАТО в конфликте с Ираном нарушает международное право и Устав ООН. Эту позицию озвучил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Он опубликовал заявление на своей странице в соцсети X, где раскритиковал альянс за поддержку военных действий против суверенного государства.

«НАТО активно соучаствует в противоправной агрессивной войне, развязанной против суверенного государства — члена ООН, что является грубейшим нарушением императивных норм международного права и устава ООН», — написал дипломат.

Багаи подчеркнул, что организация и отдельные страны-члены должны ответить за последствия своих решений. В качестве примеров прямого участия он назвал Италию и Румынию.

«Италия и Румыния прямо названы генеральным секретарем НАТО как участники агрессии против Ирана», — добавил представитель ведомства.

К посту дипломат прикрепил интервью генсека НАТО Марка Рютте телеканалу Fox News. Там политик объяснял недовольство президента США действиями европейских союзников. По словам Рютте, во время операции американские военные использовали базы Италии для 500 самолётов. Также оружие для ударов по Ирану хранили в аэропортах Румынии.

На встрече с Рютте в Белом доме Трамп резко высказался в адрес европейских партнёров по альянсу. Президент США напомнил, что члены НАТО подвели Вашингтон во время конфликта с Ираном. Политик отдельно перечислил правительства Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ как тех, кто не оправдал ожиданий США.