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Регион
25 июня, 00:22

Трамп отверг вину США за удар по школе в Минабе в начале войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп отказался признавать вину Вашингтона в ударе по школе для девочек в иранском Минабе. Он озвучил эту позицию во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Политик считает, что сейчас почти невозможно найти конкретного виновника трагедии.

«Я не знаю, смогут ли они вообще установить, чья это была вина, потому что тогда ракеты летали повсюду. И то, что произошло — ужасно», — сказал он.

Трамп усомнился в том, что американская армия нанесла этот удар. Он напомнил, что в тот день атаки вели разные стороны. Глава Белого дома уверен, что расследование полностью снимет подозрения с США.

«Кто-то сказал, что это была наша ракета? Ну, возможно, это и не была наша ракета. Но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить, что это была именно она. Было достаточно ракет, которые запускали и другие стороны», — ответил Трамп.

Пентагон признал лишь 1 удар по гражданским в Иране — бомбёжку школы для девочек
Пентагон признал лишь 1 удар по гражданским в Иране — бомбёжку школы для девочек

Ракетный удар по начальной школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля. Это случилось в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. МИД Ирана сообщил о гибели 150 детей. Тегеран тогда объявил, что знает личности причастных к трагедии пилотов. Американские следователи начали своё расследование и ранее допускали участие своей армии в этом инциденте.

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Лия Мурадьян
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