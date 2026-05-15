Пентагон признал лишь 1 удар по гражданским в Иране — бомбёжку школы для девочек

Из всех ударов США по Ирану только один, по мнению Пентагона, мог привести к гибели мирных жителей — бомбардировка начальной школы для девочек в городе Минаб. Данное заявление сделал на слушаниях в сенате командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер.

На вопрос о возможных жертвах при ударах по другим школам и больницам адмирал ответил, что никаких доказательств этому нет, а сами инциденты никто не расследовал. Сенаторы, пишет New York Times, отнеслись к таким заявлениям с явным скепсисом. Всего американские военные нанесли по Ирану около 13,6 тысячи ударов.

Трагедия в Минабе произошла 28 февраля — в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. Атака унесла жизни 168 человек, большинство из которых дети. Позже обнародовали фотографии 119 погибших девочек. Американская сторона до сих пор не давала однозначных комментариев.

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил, что удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб нарушает ключевой принцип минимизации жертв среди гражданского населения. По его словам, трагедия вызывает серьёзную озабоченность относительно соблюдения международного гуманитарного права. Аль-Китан напомнил, что атакующая сторона обязана принимать все возможные меры для предотвращения случайных жертв.