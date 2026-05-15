15 мая, 09:24

Пентагон признал лишь 1 удар по гражданским в Иране — бомбёжку школы для девочек

Обложка © ТАСС / AP

Из всех ударов США по Ирану только один, по мнению Пентагона, мог привести к гибели мирных жителей — бомбардировка начальной школы для девочек в городе Минаб. Данное заявление сделал на слушаниях в сенате командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер.

На вопрос о возможных жертвах при ударах по другим школам и больницам адмирал ответил, что никаких доказательств этому нет, а сами инциденты никто не расследовал. Сенаторы, пишет New York Times, отнеслись к таким заявлениям с явным скепсисом. Всего американские военные нанесли по Ирану около 13,6 тысячи ударов.

Трагедия в Минабе произошла 28 февраля — в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. Атака унесла жизни 168 человек, большинство из которых дети. Позже обнародовали фотографии 119 погибших девочек. Американская сторона до сих пор не давала однозначных комментариев.

В Иране напомнили об атаке США на школу, поздравив Левитт с рождением дочери

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил, что удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб нарушает ключевой принцип минимизации жертв среди гражданского населения. По его словам, трагедия вызывает серьёзную озабоченность относительно соблюдения международного гуманитарного права. Аль-Китан напомнил, что атакующая сторона обязана принимать все возможные меры для предотвращения случайных жертв.

Юлия Сафиулина
