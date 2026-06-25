США протестировали летательный ИИ-аппарат для ядерных испытаний

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об успешной разработке и испытании нового летательного аппарата, предназначенного для нужд ядерной программы. Проект под названием Aires Tide был реализован Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA) с использованием искусственного интеллекта, передовых суперкомпьютерных технологий и 3D-печати.

По данным Fox News, аппарат был разработан для моделирования экстремальных температур и вибрационных нагрузок, которым подвергается ядерный боеприпас во время полёта. Глава NNSA Брэндон Уильямс назвал эти испытания важной вехой и сравнил их значение с Манхэттенским проектом 1940-х годов, когда в США впервые создали ядерное оружие.

«Aires Tide – это замечательная ранняя демонстрация того, как NNSA воплощает миссию Genesis в жизнь. Сочетая искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и аддитивное производство, мы прокладываем путь к более быстрой и эффективной модели проектирования и производства средств национальной безопасности, сохраняя при этом человеческое суждение в центре внимания», – заявил Уильямс.

Специалисты NNSA разработали аппарат от концепции до лётных испытаний всего за несколько месяцев, а не за годы, как это было бы при традиционном подходе. Согласно данным ведомства, проект был реализован в семь раз быстрее и в 15 раз дешевле, чем при использовании обычных методов производства. В мае 2026 года были проведены успешные испытания на армейском полигоне Дагвей в штате Юта, где аппарат сбрасывали с высоты около 10 километров.

Сам аппарат представляет собой 11-футовый (около 3,4 метра) конусообразный корпус, напечатанный на 3D-принтере из высокопрочного сплава инконель. Его разработка стала первым публичным достижением инициативы Genesis Mission, запущенной Трампом в ноябре 2025 года для создания сети суперкомпьютеров, объединённых возможностями ИИ. Власти США подчёркивают, что это необходимо для сохранения преимущества в ядерной гонке, особенно на фоне недавнего выхода Китая на первое место в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил желание заключить с Москвой и Пекином соглашение по уменьшению ядерных вооружений, назвав их количество избыточным и опасным. Однако на фоне этих заявлений Вашингтон демонстрирует технологический рывок в этой сфере.