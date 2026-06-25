Трое судей МУС подали иск против США из-за санкций Трампа

Трое судей Международного уголовного суда обратились в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. Они требуют признать незаконными санкции, которые ввела против каждого администрация президента США Дональда Трампа. Истцы выступают в частном порядке и добиваются отмены ограничений.

«Иск уже подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, истцами выступают трое судей в личном качестве — Кимберли Прост (Канада), Соломи Босса (Уганда) и Рейн Алапини-Гансу (Бенин)», — приводит данные дипломатического источника ТАСС.

Заявители считают, что президентский указ превышает его полномочия и нарушает Пятую поправку к Конституции США. Они также просят суд запретить применение подобных мер в будущем. Санкции привели к блокировке личных счетов и заморозке активов судей. Истцы видят в этом прямое давление на независимость правосудия.

В августе прошлого года Вашингтон ограничил доступ к финансовой системе для четырёх высокопоставленных сотрудников МУС. Причиной стало расследование действий граждан США и Израиля без согласия властей этих стран.