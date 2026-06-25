В МИД раскрыли принципиальный для России пункт в соглашении с Украиной

Москва требует наличия надёжных гарантий безопасности как ключевого условия любого будущего соглашения по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. В российском внешнеполитическом ведомстве настаивают на закреплении этих обязательств в юридически обязывающем формате.

«Формат — это второе дело. Нужны надёжнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — приводят комментарий дипломата «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин обозначил четыре базовых принципа для переговоров с Украиной. Первым пунктом он назвал договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле. Вторым стали модальности, которые обсуждали в Анкоридже. Третьим условием Москва считает необходимость исходить из актуальных реалий на поле боя. Четвёртым пунктом выступают тезисы, которые Путин озвучил во время выступления в Министерстве иностранных дел летом 2024 года.