Определилась первая пара 1/16 финала ЧМ-2026

Стала известна первая пара стадии 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные Канады и ЮАР.

Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. ЮАР стала второй в группе А, а Канада заняла аналогичную позицию в группе В.

Для обеих национальных команд нынешний чемпионат мира уже стал историческим. И канадцы, и южноафриканцы впервые в своей истории сумели преодолеть групповой этап мирового первенства и пробиться в плей-офф.

Встреча между сборными Канады и ЮАР состоится 28 июня в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Чехии завершила выступление на чемпионате мира — 2026, не сумев преодолеть групповой этап турнира. Команда Мирослава Коубека лишилась шансов на выход в плей-офф после неудачной серии матчей в группе A.