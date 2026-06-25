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Регион
25 июня, 04:19

Сборная Боснии и Герцеговины первой вышла в плей-офф ЧМ с третьего места в группе

Обложка © Х / FIFA World Cup

Обложка © Х / FIFA World Cup

Сборная Боснии и Герцеговины досрочно обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда получила путёвку в следующую стадию турнира после крупного поражения Шотландии от Бразилии со счётом 0:3.

Боснийцы завершили групповой этап на третьем месте в квартете B, набрав четыре очка. Несмотря на это, команда уже вошла в число лучших восьми сборных, занявших третьи позиции, что позволило ей продолжить борьбу за титул.

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Шотландия, которая финишировала третьей в группе C с тремя очками, лишилась шансов обойти боснийскую команду в рейтинге третьих мест. После её поражения стало ясно, что как минимум в четырёх группах команды с третьих строчек не смогут превзойти показатель Боснии и Герцеговины.

Для боснийской сборной это историческое достижение. На своем первом чемпионате мира в 2014 году команда не сумела выйти из группы, одержав одну победу и потерпев два поражения.

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Ранее сборные Швейцарии и Канады обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу по итогам матча третьего тура группового этапа. В очной встрече в Ванкувере швейцарцы победили со счётом 2:1.

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Артём Гапоненко
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