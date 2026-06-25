ФСИН назвала среднюю зарплату приговорённых к принудительным работам

Средняя зарплата осуждённых к принудительным работам в первом квартале 2026 года составила 43,5 тысячи рублей. Год назад, в первом квартале 2025-го, было 37,5 тысяч — рост почти на 16%, рассказали во ФСИН России.

«Средняя заработная плата (осужденным к принудительным работам — ред.) с 2025 года на первый квартал была 37,5 тысяч рублей примерно. Сейчас по итогам первого квартала 2026 года средняя заработная плата — 43,5 тысячи рублей, то есть прирост на 16%», — сказал представитель Службы.

Федеральная служба исполнения наказания на форуме в Петербурге (ПМЮФ) показала макет исправительного центра. Сейчас в России около 55 таких объектов и больше 350 участков, где отбывают наказание около 50 тысяч человек. В некоторых местах, например в Мордовии, зарплата осуждённых может достигать 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за год сильнее всего зарплаты выросли в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае. По данным Росстата, в Магаданской области средняя зарплата подскочила почти на 36 тысяч рублей — с 154,5 до 190,1 тысячи. На Чукотке рост превысил 32 тысячи: теперь в среднем платят 246,4 тысячи рублей против 214,4 года назад.