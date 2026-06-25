Россиянин с бомбой пришёл взрывать здание суда в Мариуполе — ему дали приказ с Украины

ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Задержан россиянин, который собирался взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в здании по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства (ЦОС ФСБ).

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории ДНР. Установлено, что житель города Мариуполя посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб, и действуя по его указанию, изъял из ранее подготовленного тайника СВУ которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов», — говорится в сообщении ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, когда он пришёл к зданию суда. Против него уже возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки. Суд отправил задержанного под стражу.

Ранее в Пятигорске предотвратили попытку двойного теракта. Целью были сотрудники правоохранительных органов. За подготовкой стояли украинские спецслужбы, которые использовали двух завербованных женщин. Первую подозреваемую — девушку 2006 года рождения — задержали прямо у здания силового ведомства. В её рюкзаке нашли самодельную бомбу мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.