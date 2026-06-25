На видео сняли поимку и допрос россиянина с бомбой для подрыва суда в Мариуполе

Российские силовики показали кадры задержания и допроса жителя Мариуполя, которого подозревают в попытке совершения теракта в здании одного из районных судов ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Жителя Мариуполя задержали за попытку устроить взрыв. Видео © ФСБ РФ

«Я обратился к знакомым, чтобы подзаработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я скидывал координаты российских военных, и за каждые мне платили по 5 тысяч рублей. Потом он пишет мне: «Приезжай к тайнику, забери пакет и привези к месту назначения», — рассказал подозреваемый.

Самодельное взрывное устройство мужчина должен был установить в здании суда в ДНР. Его задержали с СВУ уже на месте. Свои преступные планы обвиняемый не смог реализовать. Действия задержанного координировали с Украины.

Как сообщалось ранее, ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Задержан россиянин, который собирался взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в здании по заданию украинских спецслужб. Взорвать бомбу ему не дали силовики.