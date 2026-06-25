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25 июня, 07:28

По Земле ударила магнитная буря уровня G1

Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле под воздействием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным учёных, геомагнитное возмущение началось около полуночи и постепенно достигло уровня слабой бури.

«Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении.

Учёные отмечают, что причиной явления стал ускоренный поток солнечного ветра, связанный с влиянием корональной дыры на поверхности Солнца. По прогнозам, текущие значения близки к пиковым и значительного усиления не ожидается.

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Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов отмечал, что сложнее всего магнитные бури могут переносить метеозависимые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. По его словам, дополнительную нагрузку испытывают системы организма, связанные с регуляцией биоритмов и работы сердечно-сосудистой системы. Медик рекомендовал в дни магнитных бурь снизить нагрузку и внимательнее следить за самочувствием.

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Андрей Бражников
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